Cały czas trwają poszukiwania zaginionego Zbigniewa Nowaka

- mówi st. sierż. Aleksandra Hoffmann, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim.

Przypomnijmy, że informację o poszukiwaniach mężczyzny policja udostępniła w piątek, 4 sierpnia. Jak podano w komunikacie, 49-letni Zbigniew Nowak po raz ostatni był widziany 16 lipca. Wówczas miał poinformować, że wyjeżdża do pracy do Warszawy.

- Pracodawca wskazał, że w dniu 28 lipca 2023 roku Zbigniew Nowak miał udać się pociągiem z Warszawy do Poznania. Do tej pory mężczyzna nie powrócił do miejsca zamieszkania oraz nie nawiązał kontaktu z najbliższymi. Osoby, które znają jego miejsce pobytu, proszone są o kontakt