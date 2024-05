Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim zaprasza na zwiedzanie swojej siedziby w ramach "Dni Otwartych". Przez pięć dni strażacy będą przybliżać, na czym polega ta niełatwa praca. Będą prezentować wozy i sprzęt, który wykorzystują podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Zwiedzanie jednostki to nie lada gratka dla dzieci, zwłaszcza tych, które marzą, aby zostać w przyszłości strażakami.

Podczas Dni Otwartych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej czekają cenne wiadomości, ale również moc atrakcji! Dla odwiedzających przygotowano symulator zagrożeń pożarowych, pokaz sprzętu i wozów strażackich, "zadymione pomieszczenie", sprawnościowy tor przeszkód oraz to, co z pewnością ucieszy wszystkie maluchy - dmuchane zamki. Na miejscu będzie czeka również stoisko Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa.

Siedzibę grodziskich strażaków można odwiedzać od poniedziałku do piątku (od 6 do 10 maja) w godzinach od 9 do 14. Mile widziani są wszyscy mieszkańcy naszego powiatu, którzy chcą z bliska poznać ich pracę.