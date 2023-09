Darmowy dostęp do tysięcy e-booków i audiobooków w Grodziskiej Bibliotece Publicznej

Grodziska Biblioteka Publiczna wkroczyła do świata cyfrowych książek. Jak informowaliśmy już pod koniec lipca, czytelnicy mogą korzystać już z dostępu do Empik Go. Od piątku, 8 września, poprzez bibliotekę będzie można również korzystać z platformy LEGIMI.

Dzięki Legimi użytkownik otrzymuje stały i wygodny dostęp do tysięcy książek w wersji elektronicznej. Wystarczy dodać na swoją półkę tytuły, które chcemy czytać. Są one dostępne na smartfonie, tablecie i czytniku e-booków. Z bezpłatnej wypożyczalni Legimi zawierającej tysiące tytułów – w tym aktualnych hitów wydawniczych i pozycji cenionych autorów literatury obyczajowej, fantastycznej, kryminalnej, dziecięcej i młodzieżowej oraz faktu i reportaży – skorzystać może każdy czytelnik Grodziskiej Biblioteki Publicznej, posiadający ważną kartę czytelnika.

Kod dostępu można odebrać w wypożyczalni dla dorosłych przy ulicy Kolejowej 12. Następnie należy zarejestrować się na stronie internetowej serwisu Legimi. Kody dostępu będą wydawane w pierwszych dniach roboczych danego miesiąca. Kod należy aktywować w miesiącu, w którym czytelnik otrzymał go w bibliotece – inaczej kod wygasa, np. kod wydany we wrześniu 2023 r. powinien być aktywowany przez czytelnika do 30 września br.