Grodziska Biblioteka Publiczna zaprasza na wieczór autorski Ilony Chojnackiej

Grodziska Biblioteka Publiczna zaprasza na kolejne spotkanie autorskie Ilony Chojnackiej. Tym razem autorka zaprezentuje swój najnowszy tomik poezji zatytułowany “Szepty hotelowych korytarzy”.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 25 stycznia, o godzinie 19 w czytelni biblioteki przy ul. Kolejowej 12.

Ilona Chojnacka

Mieszkanka Grodziska Wielkopolskiego. Ukończyła szkołę średnią z tytułem technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz zdała maturę w Grodzisku Wielkopolskim. Jej największą pasją, bez której nie wyobraża sobie życia, są podróże. Kocha Tatry, tam mogłaby spędzać każdą wolną chwilę. Poza tym jest miłośniczką zwierząt, w jej domu opiekę znajduje każde zranione i porzucone zwierzę. Sama jest właścicielką dwóch psów i kota. Nie potrafi przejść obojętnie obok ludzkiego cierpienia. Uwielbia gotować, w szczególności dla swoich bliskich. Wieczory umila sobie dobrą książką i muzyką. Szczególne miejsce w jej sercu zajmuje Fryderyk Chopin.

Gdy miała 9 lat, zmarła jej ukochana mama. Pisanie wierszy zaczęła w wieku 10 lat. Wtedy przynosiło jej to ukojenie po stracie matki. To właśnie do niej skierowane były pierwsze wiersze. Przez wiele lat pisała do przysłowiowej szuflady. Jej debiut wydawniczy przypada na maj 2019 roku, wtedy to ukazał się tomik: „Krwawy księżyc miłości”. W 2020r. wydała tomik „Gondola na tęczy”. W roku 2021 tomik ,,Anielska Bałabajka’’. Wzięła udział w antologiach pt.,: ,,Zanim Zabierze Nas Wiatr ed. 10’’, ,,Antologia Poetów Wiersze Sercem Pisane ed. 19 oraz ed. 20’’, ,,Miłość niejedno ma imię ed. 6”, „Antologia dla dzieci ed. 15 wiosenna”, ,,Antologia wiersze dla dzieci Dzień Dziecka ed. 16’’, ,,Antologia wiersze patriotyczne Kocham Cię Polsko ed. 2’’ w wydawnictwie Astrum Sp. z o. o.