Pierwsza sesja Rady Gminy Kamieniec. Wójt i radni złożyli ślubowanie

- Szanowni państwo, czas wyborów minął, pora zabrać się do pracy. Czeka nas wiele wyzwań. Najważniejszą inwestycją tej kadencji jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamieńcu. Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli nam realnie myśleć o rozbudowie kanalizacji sąsiednich miejscowości. Kontynuacja przebudowy dróg to kolejne wyzwanie. Nie mniej ważne, a bardzo oczekiwane przez mieszkańców, to tworzenie nowych ścieżek rowerowych. Chciałbym również kłaść nacisk na walkę z zanieczyszczeniami środowiska poprzez spalanie w piecach opału najgorszej jakości i innych niedozwolonych materiałów. Jestem otwarty na współpracę z organizacjami pozarządowymi gminy Kamieniec. Szanowni państwo, dziś mija miesiąc, odkąd wybraliście nowego wójta gminy Kamieniec. Dołożę wszelkich starań, aby nie zawieść waszego zaufania i kontynuować wszelkie prace służące rozwoju naszej gminy zgodnie z państwa oczekiwaniami- mówił Kazimierz Sławomir Brześ, wójt gminy Kamieniec