- Pan przewodniczący przebywa w szpitalu, ma robione badania, ale jesteśmy optymistyczni. Rozmawiałem z jego rodziną i z tego, co mi przekazano, wraca do zdrowia. To bezprecedensowa sytuacja, było trochę nerwowo, nikt nie pisał takiego scenariusza. Najważniejsze jest jednak to, że pomoc została udzielona błyskawicznie i profesjonalnie. Rada została powołana, we wtorek będziemy dalej prowadzić obrady. Jestem dobrej myśli, panu przewodniczącemu życzę dużo zdrowia - mówi wójt gminy Granowo, Zbigniew Kaczmarek.