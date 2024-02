Dzień Babci i Dziadka Stowarzyszenia Seniorów „Druga Młodość”

Okazją do docenienia roli babć i dziadków w życiu wnuków jest obchodzony co roku Dzień Babci i Dziadka. To ważna uroczystość, podczas której dzieci mają możliwość wyrazić swoją miłość, szacunek i wdzięczność. Dla wielichowskich seniorów, którzy świętowali w miniony wtorek, wystąpiły dzieci z grupy "Kubusie", które przygotowała Marzena Biskup oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Wielichowie, którzy swoje artystyczne popisy przygotowali pod okiem Damiana Popiołkiewicza.

Talenty maluchów i ich starszych kolegów nagrodzono gromkimi oklaskami. Na scenie zaprezentowali się również sami seniorzy, którzy zaśpiewali piosenki ze swoich młodzieńczych lat.

Podczas uroczystości nie brakowało również najlepszych życzeń, które wszystkim babciom i dziadkom złożyli burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska, przewodnicząca Rady Miejskiej Genowefa Feldgebel oraz dyrektor CK Grzegorz Herman.