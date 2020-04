Firma Maxim produkuje kubki #NASIHEROSI. Dochód przekażą na nasze szpitale!

- Jako firma od dawna wspieramy szpitale, a w obecnej sytuacji wiemy, że tego wsparcia potrzebują szczególnie. Zastanawialiśmy się, jak firma produkująca kubki może pomóc. I zaczęliśmy produkować kubki #NASIHEROSI. Całkowity dochód z ich sprzedaży zostanie przekazany na rzecz naszych szpitali- mówi Maciej Rychter, Pośrednik Dobra w firmie Maxim.

Już jutro firma Porceline by Maxim wypuści specjalne kubeczki na rynek powiatu kościańskiego.Niebawem trafią również do powiatu grodziskiego. - Musimy patrzeć przyszłościowo, pomagać naszym mieszkańcom. To ważne, żeby pracodawca martwił się o swoich pracowników. Kubek już po dwóch dniach od ogłoszenia akcji cieszy się wielkim powodzeniem. Jutro trafi do dystrybutorów. Cały dochód ze sprzedaży przekażemy na szpitale - dodaje nasz rozmówca.

Do sklepów trafi opakowanie ze specjalnym okienkiem, przez który ujrzycie granatowy lub pomarańczowy kubek. Zaprojektowany i wykonany po to, by pomóc lecznicom w naszej okolicy. - Nasze szpitale są na pierwszym froncie, to oni odbierają pierwszy sygnał o tym, że ktoś się źle czuje. Musimy martwić się o tych, którzy są najbliżej nas, którzy pomagają nam na pierwszej linii frontu. Chcemy im pomóc, zabezpieczyć ich w środki ochrony osobistej- mówi Maciej Rychter.