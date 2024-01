Gmina chce bezpłatnie przejąć na własność zabytkowy pałac w Parzęczewie

Pałac w Parzęczewie wybudowany został około 1830 roku dla Adolfa Potworowskiego, którym mieszkał tam razem z bratem Maksymilianem. Obiekt pierwotnie był parterowy. Przebudowano go na początku XX wieku na piętrowy pałac neogotycki. Przy pałacu jest zespół folwarczny, składający się z dwóch podwórzy gospodarczych, ze spichlerzem, stajnią, owczarnią, gorzelnią i stodołami. Pałac otacza park krajobrazowy o powierzchni ponad 8 hektarów, założony na początku XIX wieku.

O pałacu napisano już wiele, podkreślając przede wszystkim jego wyjątkową architekturę. Choć pałac w Parzęczewie bez dwóch zdań jest obiektem niezwykłym, od lat pozostaje niewykorzystany.

W listopadzie 2022 roku informowaliśmy, że ruszyły prace nad pozyskaniem obiektu przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej Stacja Lotnicza Ławica, działającej w strukturach OSP Kwiatowe. Jak wyjaśniał wówczas Marek Ciebielski, szef OSP os. Kwiatowe i Grupy Historycznej Stacja Lotnicza Ławica, cała działalność historyczna grupy miała zostać przeniesiona z Poznania do Parzęczewa. Pałac miał stać się ważnym ośrodkiem historycznym nie tylko na mapie powiatu grodziskiego, ale i całej Wielkopolski. To tu miały być organizowane pikniki historyczne, widowiskowe inscenizacje i zloty zabytkowych pojazdów. Niestety ten plan nie dojdzie do skutku. Jego pomysłodawca zmarł w wyniku szybko rozwijającej się choroby.