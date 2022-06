Pałac w Kotowie czeka na lepsze czasy. Kwestia własności wciąż nie jest rozwiązana

Pałac został zbudowany w 1850 lub 1870 roku, ale obecny wygląd uzyskał podczas przebudowy, którą przeprowadzono w 1910 roku na zlecenie Konstancji Mielżyńskiej. Ciekawe schody pałacowe wykonane w roku 1911 zostały pokazane na wystawie wschodnioniemieckiej w Poznaniu. Otaczający pałac park o powierzchni 6,7 hektara, pochodzi z pierwszej połowy XIX wieku.

Sprawa własności Pałacu w Kotowie nadal jest przedmiotem postępowania sądowego, ale jak podkreśla starosta Mariusz Zgaiński, to już ostatni etap rozpatrywania wniosku powiatu o tak zwane zasiedzenie.

- Jeśli decyzja sądu będzie dla nas negatywna, wówczas spadkobiercy przedwojennych właścicieli pałacu, będą mieli otwartą drogę do jego przejęcia. Teoretycznie istnieje możliwość, że sąd weźmie pod uwagę nasze racje i ustanowi prawo własności powiatu do tej nieruchomości, ale patrząc na sprawę realnie i dotychczasowe orzecznictwo, szanse na takie rozwiązanie są niewielkie. Byłby to ewenement w skali kraju. Czekamy na ostateczną decyzję sądu w tej sprawie - podkreśla starosta.