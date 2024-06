Gminne zawody sportowo-pożarnicze w Rakoniewicach. Strażacy rywalizowali o tytuł najlepszych

Zawody sportowo-pożarnicze w Rakoniewicach to wyjątkowe wydarzenie, które łączy sportową rywalizację z edukacją i integracją społeczności. Dzięki zaangażowaniu ochotników, organizatorów i lokalnych władz, zawody te stają się corocznym świętem pożarnictwa, które z każdym rokiem przyciąga coraz więcej uczestników i widzów.

Tegoroczne zawody przyciągnęły kilkanaście ochotniczych straży z całej gminy, które stworzyły aż 36 drużyn. Do rywalizacji stanęły następujące jednostki: OSP Rakoniewice, OSP Ruchocice, OSP Jabłonna, OSP Wioska, OSP Gnin, OSP Rostarzewo, OSP Tarnowa, OSP Łąkie, OSP Błońsko oraz OSP Goździn.

Organizatorzy przygotowali różne konkurencje, dostosowane do 6 kategorii wiekowych: seniorzy, seniorki, old- boy, old- boy-ki, CTIF chłopcy i CTIF dziewczyny. Wszystkie atrakcje wzbudziły wiele emocji, a także dały drużynom motywacji.