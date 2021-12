Grodzisk: Policjanci przypominają o zmianach w przepisach. Wciąż się do nich nie stosujemy Ania Borowiak

Od 1 czerwca 2021 roku kierowcy muszą ustąpić pierwszeństwa pieszym zbliżającym się do przejścia. Jednocześnie osoby, które będą przechodzić przez popularną zebrę, nie powinny w tym czasie rozmawiać przez telefon komórkowy. To jedne z najważniejszych zmian w przepisach, które wprowadzono w tym roku. I choć minęło blisko pół roku, uczestnicy ruchu drogowego wciąż się do nich nie stosują. Odpowiedzią na to jest profilaktyczna akcja realizowana przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, do której włączyli się grodziscy policjanci.