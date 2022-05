Grodzisk Wielkopolski: Rodziny z Ukrainy, które znalazły schronienie w Grodzisku, zorganizowały zawody sportowe

Ukraińcy żyjący teraz w Grodzisku zadomawiają się i uczą jak żyć w innych dla nich realiach

W ich rodzinnym kraju wojna nadal trwa. Całe szczęście wielu ludziom udało się przedostać do naszego kraju i znaleźć tutaj bezpieczne schronienie. Jednoczą się, wspierają i wspólnie starają się normalnie funkcjonować. Przede wszystkim dla dzieci, bo to ich bezpieczeństwo i spokój jest najważniejszy.

Z okazji trwającej wiosny lokalna ukraińska społeczność zdecydowała się zorganizować zawody sportowe. Ze względu na niesprzyjającą pogodę, wydarzenie odbyło się w sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1, a nie jak początkowo planowano na Orliku. To jednak nie zepsuło humorów organizatorów oraz uczestników. Dzieci ochoczo brały udział we wszystkich konkurencjach, a przybyli goście głośno kibicowali. Była to świetna okazja do integracji i wspólnego spędzenia sobotniego popołudnia.