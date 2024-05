Grodziski Uniwersytet Trzeciego Wieku zakończył kolejny rok akademicki

Bogata oferta Grodziskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku sprawia, że już od ponad piętnastu lat seniorzy znajdują tu przestrzeń do rozwijania swoich pasji. Wielu seniorów po przejściu na emeryturę jest wciąż sprawnych, a UTW pokazuje, że nie muszą bezczynnie siedzieć w czterech ścianach. Stowarzyszenie stwarza im możliwość do aktywizacji społecznej, umożliwia nawiązywanie nowych przyjaźni i jest pretekstem do wyjścia z domu.