- Odbyło się już wiele spotkań, rozmów i wyjaśnień. Nie będę się już do tej sprawy odnosić i nie będę tego komentować. To nie rodzice są od organizacji pracy szkoły. Nie przesadzajmy, bo liczebność klas nie będzie odbiegać od normy. Nie będą to oddziały ponad 30-osobowe. Rodzice faktycznie kierują pisma do różnych instytucji, ale efektem tego była wizyta kuratorium, które nie miało żadnych uwag. Ostateczna decyzja w sprawie klas zapadnie w sierpniu - mówi Gerard Tomiak.