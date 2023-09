Grodziski Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza do zapisów na zajęcia

Wszyscy, którzy chcą dołączyć do UTW, mają ku temu okazję. Biuro, które mieści się w Gminnym Centrum Pomocy Środowiskowej "Promessa", czynne jest w środy w godzinach od 14 do 16 oraz w piątki w godzinach od 10 do 12. Opłata członkowska za dołączenie do UTW wynosi 100 złotych na rok.

Inauguracja nowego roku akademickiego Grodziskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku odbędzie się 26 września na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu. Dla chętnych będzie zapewniony transport. Autokar odjedzie z targowiska w Grodzisku o godzinie 13:15.