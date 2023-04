Jak zapobiegać bezdomności zwierząt? Uczniowie z Wielichowa wzięli udział w ważnym spotkaniu

Powody bezdomności zwierząt bywają różne. Niestety często zostają one porzucone przez właścicieli

Psy, koty oraz wszystkie inne zwierzęta, które potocznie nazywamy „domowymi”, to żywe istoty, które bez naszej opieki sobie nie poradzą. Dlatego tym bardziej ważne jest żeby decyzje o przyjęciu pod swój dom nowego zwierzątka przemyśleć kilkukrotnie. Warto o tym pomyśleć także pod kątem dawania komuś zwierzęcia jako prezent.

Bardzo ważne jest uświadamianie dzieci i młodzieży, że to my jesteśmy odpowiedzialni za los naszych czworonożnych przyjaciół

Wolontariuszka, pani Natalia Bosa przybliżyła uczniom z Wielichowa problem bezdomności zwierząt, jego przyczyny oraz sposoby zapobiegania. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, jak dobrze opiekować się swoimi zwierzętami domowymi, jak zapobiec ich nadmiernemu rozmnażaniu oraz zaginięciom, co jest częstą przyczyną trafiania zwierząt do schronisk. Pani Natalia opowiedziała o pracy wolontariuszy w przytulisku, jakie są ich zadania, o prowadzonych stronach internetowych, przedstawiła kilka historii podopiecznych przytuliska oraz zachęcała do adopcji zwierząt ze schronisk.

Z okazji Dnia Bezdomnych Zwierząt w szkole przeprowadzona została zbiórka na rzecz Przytuliska Dla Psów W Wielichowie.