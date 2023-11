Jakie inwestycje planuje realizować w 2024 roku gmina Wielichowo?

Listopad to tradycyjnie czas planowania budżetów na kolejny rok. Jak sytuacja wygląda w Wielichowie? Jakie inwestycje mają szansę na realizację w kolejnym roku?

- Na zadania inwestycyjne zaplanowaliśmy 15 milionów złotych. Dla gminy Wielichowo to bardzo duże środki, ale realizacja tylu zadań będzie możliwa dzięki pozyskanym dofinansowaniom zewnętrznym, których łączna kwota przekracza 10 milionów złotych. To inwestycje ważne ze społecznego punktu widzenia. Plany są ambitne, a czas pokaże, co jeszcze uda nam się zrobić z nadwyżki budżetowej