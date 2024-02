Ścieżki pieszo-rowerowej brakuje chociażby wzdłuż drogi wojewódzkiej numer 308, na trasie z Grodziska Wielkopolskiego w kierunku Kościana. O tym, że droga jest niezwykle ruchliwa, nie trzeba nikogo przekonywać. Codziennie trasą poruszają się tysiące samochodów. Nie brakuje również ciężarówek, na które szczególnie narzekają piesi i rowerzyści. To oni bowiem mają największy problem z bezpiecznym pokonaniem tego odcinka.

W sprawie pojawiły się dobre wieści. We wtorek, 6 lutego, w Urzędzie Marszałkowskim w obecności Wojciecha Jankowiaka wicemarszałka województwa wielkopolskiego oraz Henryka Szymańskiego radnego sejmiku woj. wielkopolskiego podpisana została umowa na budowę pierwszego etapu ścieżki rowerowej. Jak informuje Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, wykonawcą zadania będzie firma NOJAN z Grodziska Wielkopolskiego. Ścieżka powstanie na odcinku o długości 2,2 kilometra, a wartość inwestycji to 2,4 miliona złotych. Bezpieczny szlak dla pieszych i rowerzystów zostanie wybudowany na odcinku od Grodziska Wielkopolskiego do Ujazdu. Ma być gotowy jeszcze w tym roku.