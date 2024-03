Kandydaci komitetu "Miłośnicy Grodziska" spotkali się z mieszkańcami

- mówi Dariusz Matuszewski.

Kandydaci podkreślają, że gmina powinna zwracać dużą uwagę na możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych, dzięki którym będzie mogła odciążyć własny budżet.

- Pewną nadzieję budzą obietnice rządu dotyczące odblokowania środków unijnych. Niepokoi nas jednak krótki czas na realizację zadań, bo to tylko dwa lata. To jednak otwiera pewne możliwości, by wrócić do tych inwestycji, które z różnych powodów zostały wcześniej odłożone. Sprawą najważniejszą, przed którą nie uciekniemy, jest budowa szkoły podstawowej na Osiedlu Wojska Polskiego. To obszar miasta, który dziś rozwija się niezwykle dynamicznie. Konieczne jest również powstanie żłobka i przedszkola