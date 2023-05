Kolejna odsłona akcji "Polska Biega"! Na starcie stanęło 130 uczestników

Polska Biega to ogólnokrajowa akcja wspierająca aktywność fizyczną. Każdego roku w grodziskim Parku Miejskim zostaje zorganizowany bieg, na którym całymi rodzinami zjawiają się grodziszczanie, by wspólnie celebrować to święto.

Podobnie było i w tym roku. Wśród uczestników panowała zdrowa rywalizacja, a pogoda sprzyjała aktywności na świeżym powietrzu. Zanim zawodnicy rozpoczęli sportowe zmagania, tradycyjnie odbyła się wspólna rozgrzewka.

W tym roku organizatorzy przygotowali następujące dystanse: