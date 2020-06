Konsolidacji szpitali jednak nie będzie. A przynajmniej nie w zapowiadanym terminie

Samorządy podjęły rozmowy w celu wypracowania modelu, który pozwoli szpitalom przetrwać trudny czas i móc z optymizmem patrzyć w przyszłość. Władze powiatów podjęły rozmowy o takim współdziałaniu placówek, który prócz efektów ekonomicznych zapewniłby też wzrost jakości usług, bezpieczeństwo mieszkańców czy wreszcie stabilny rozwój systemu ochrony zdrowia.

Konsolidacja miała być przede wszystkim odpowiedzią na pogłębiające się problemy finansowe placówek medycznych w całym kraju. Rozważano możliwości konsolidacji zadań administracyjno-organizacyjnych w zakresie zarządzania, ale również w takich obszarach jak wspólne zakupy leków i materiałów medycznych oraz sterylizacji.

Starosta grodziski, Mariusz Zgaiński nie ukrywa, że sytuacja nieco się skomplikowała. - Konsolidacja szpitali to temat, który na obecną chwilę musieliśmy zawiesić. Dla grodziskiego szpitala pojawiła się pilniejsza potrzeba reorganizacji działalności grodziskiej lecznicy oraz szansa na utworzenie dodatkowego oddziału szpitalnego, jakim będzie oddział opiekuńczo-leczniczy. Nie oznacza to jednak, że nie będziemy do niego wracać. Osobiście uważam, że to sprawa, którą warto podjąć przyszłości- zauważa starosta powiatu grodziskiego.