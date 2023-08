Łączą sport i fantastyczną zabawę. Pędzące Brzdące zapraszają na zajęcia!

Zajęcia sportowe dla dzieci stanowią jedną z możliwych form spędzania przez nie wolnego czasu. O kondycję naszych pociech najlepiej dbać od wczesnych lat. Takie zajęcia rozwijają ich zmysły i umiejętności - przede wszystkim równowagi i koncentracji, uczą też współpracy w grupie. Od kilku tygodni w Słocinie ćwiczą "Pędzące Brzdące".

- Szukaliśmy czegoś, co będzie ogólnorozwojowe. Nie udało nam się czegoś takiego znaleźć w Grodzisku, więc stwierdziliśmy, że zorganizujemy takie zajęcia sami

- mówi Ania Pabin, animatorka zajęć sportowych „Pędzące Brzdące”.

Pierwsze zajęcia odbyły się w czerwcu. Szybko okazało się, że forma połączenia zajęć i zabawy na świeżym powietrzu przypadła do gustu nie tylko maluchom, ale i ich rodzicom.

- Nasze zajęcia to połączenie różnych odmian berka, ćwiczenie koncentracji, równowagi i skupienia. Rozpoczynamy rozgrzewką, następnie przechodzimy do ćwiczeń bardziej statycznych. Kolejnym punktem jest chwila dynamicznej zabawy, a następnie ulubiona część dzieci, czyli tor przeszkód. Co tydzień zmieniamy przeszkody (...) Naszym głównym celem jest nauczenie dzieci dobrych nawyków ruchowych