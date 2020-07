Maja Sikora i Franek Sternal, jak dziś mają się mali wojownicy?

Maja chorując na wadę serca HLHS wymagała bardzo poważnej operacji. Obecnie mija rok od zabiegu, a mała stała się czterolatką z wielkimi pokładami energii i jak mówi jej mama, potrafi czasami pokazać pazurki. Jest rezolutna i staje się co raz bardziej świadoma swojej choroby i tego co ją spotkało.

Nie tak dawno okolica żyła dwoma dużymi zbiórkami pieniężnymi na leczenie Mai Sikory i Franka Sternala. Postanowiliśmy sprawdzić co u nich obecnie słychać.

Na wrzesień zaplanowano pobyt dziewczynki na oddziale w Łodzi w celu przeprowadzenia szczegółowych badań. Rodzice mają ogromną nadzieję na to, że wszystko powiedzie się dobrze.

Czuje się dobrze, dochodzi do siebie, nie przyjmuje obecnie chemioterapii. Radioterapia zakończyła się w połowie marca i guz zmniejszył się. Od tego czasu z okiem nie dzieje się nic złego.- mówi Ewelina Sternal, mama Franka

Choć, jak sama przyznaje, chłopiec czasami jest nieco nerwowy i odczuwa jeszcze stres związany z procesem leczenia, ale powoli wszystko wraca do normy. Nawet podczas rozmowy telefonicznej z panią Eweliną mogliśmy usłyszeć, że Franek ma mnóstwo energii i chęci do zabawy. Uwielbia zabawy na dworze oraz pracę na farmie, interesuje go rolnictwo.

Rodzina czeka obecnie na kolejny rezonans magnetyczny, który odbędzie się w drugiej połowie sierpnia i da najbardziej miarodajne wyniki.

Franek nadal czeka na ustalenie terminu protonoterapii, która w jego przypadku ma okazać się najskuteczniejszą metodą w walce z chorobą. Początkowo miała ona odbyć się w Niemczech, lecz sprawy przybrały nieoczekiwany obrót i już dziś wiadomo, że cały proces leczenia odbędzie się w Polsce, co dla chłopca i jego bliskich jest zdecydowanie korzystniejszą opcją.

Rodziny, zarówno Mai, jak i Franka z całego serca dziękują i są wdzięczni wszystkim ludziom, którzy w jakikolwiek sposób wsparli ich w walce oraz otoczyli opieką i troską.