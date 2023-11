Miał ponad 2,5 promila i zakaz prowadzenia pojazdów. Wylądował w przydrożnym rowie

Do zdarzenia doszło w środę, 8 listopada, na obwodnicy Grodziska Wielkopolskiego. Około godziny 19:40, na prostym odcinku drogi pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Kąkolewską i skrzyżowaniem z ul. Głogowską, kierowca peugeota stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na prawe pobocze i do przydrożnego rowu.

- Skierowani na miejsce zdarzenia policjanci potwierdzili, że mężczyzna prowadził w stanie nietrzeźwości. Wynik przeprowadzonego badania to 2,6 promila alkoholu w organizmie. Co więcej, mężczyzna był już wcześniej notowany za kierowanie pod wpływem alkoholu, w związku z czym posiadał zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi, do którego się nie zastosował