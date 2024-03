Mieszkańcy Kurowa dbają o wspólną przestrzeń. Po raz kolejny razem posprzątali wieś

Wiosenne porządki w Kurowie to już kilkuletnia tradycja. Tym razem przeprowadzono je we wtorek, 26 marca. Rada sołecka, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańcy wsi spotkali się, aby uporządkować plac zabaw, boiska oraz tereny zielone wokół świetlicy.

Pracy po zimie było sporo, ale grupa aktywistów szybko uporała się z grabieniem, przycinaniem, pieleniem chwastów i zamiataniem. Takie przedsięwzięcia udowadniają, jaka siła drzemie we wspólnej organizacji i chęci zrobienia czegoś dla innych.

Warto dodać, że panie z KGW dwa tygodnie wcześniej spotkały się i posprzątały świetlicę wiejską.

- Wiosenne porządki w Kurowie to już tradycja. Bardzo cieszę się, że co roku tak liczna grupa osób znajduje chwilę czasu, aby przyjść i zadbać o naszą wspólną przestrzeń. Choć jesteśmy niewielką wsią, to znajdują się wśród nas aktywni mieszkańcy, którzy wraz z członkiniami KGW tworzą niezwykle zgraną grupę ludzi ceniącą sobie wspólną sąsiedzką pomoc i integrację. W dzisiejszych czasach nie jest łatwo o takich ludzi, dlatego tym bardziej musimy to doceniać i pielęgnować. Dziękuję wszystkim za pomoc