Mieszkańcy Strzępinia dbają o swoją wieś. Wspólnie posadzili nowe drzewa

O tym, jak ważna jest zieleń i drzewa, nie trzeba nikogo przekonywać. Doskonale wiedzą o tym mieszkańcy Strzępinia. W środę, 27 marca, posadzili nowe drzewa, które upiększają wioskę i wpływają pozytywnie na środowisko. Inicjatorkami akcji były panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Strzępiniu, sołtys oraz rada sołecka. Na realizację tego projektu panie pozyskały dofinansowanie z Fundacji Orlen. W ramach grantu udało się przeprowadzić kilka inicjatyw - odbyły się warsztaty kulinarne, spotkanie z fizjoterapeutą, udało się również kupić kuchenki do sali wiejskiej. W planie jest z kolei wystawa archiwalnych fotografii Strzępinia.

- mówi Karolina Rembowska, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Strzępiniu.

Akcja sadzenia drzew to przede wszystkim budowanie świadomości ekologicznej, ograniczenie ilości dwutlenku węgla w atmosferze oraz zachęcanie lokalnej społeczności do aktywnego spędzania czasu na łonie natury. Na terenie wsi pojawiło się 6 nowych drzew. Wszystkie to lipy.

- Wydarzenie spotkało się z ciepłym przyjęciem, licznie uczestniczyli w nim mieszkańcy wszystkich pokoleń - w wieku od 0 do 75 lat!

- podkreśla Karolina Rembowska.

Pożyteczna akcja zakończyła się ogniskiem, które było okazją do spotkania integracyjnego dla mieszkańców.