„Młodzi, kreatywni, zaczytani – Young Adult w Bibliotece”. Już w czwartek spotkanie z Emilią Jachimczyk

Przypomnijmy, że na ten cel udało się pozyskać dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 20235,00 zł. Będzie to cykl wielu wydarzeń skierowanych przede wszystkim do młodzieży: warsztatów, dyskusji, konkursu, a przede wszystkim spotkań z ulubionymi autorami.

Pierwsze spotkanie odbędzie się już w czwartek, 23 maja. W świat literatury młodzieżowej wprowadzi uczestników Emilia Jachimczyk – autorka , booktuberka i bookstagramerka znana pod pseudonimem Mrukbooki , która opowie m.in . o tym, jak zaczęła swą przygodę z książkami i tą formą ich promocji w Internecie, poradzi jak z sukcesem prowadzić bookstagrama, na czym polega współpraca z wydawnictwami oraz jak to się stało, że przeszła z pisania o książkach do pisania książki. Podczas spotkania będzie można zakupić przedpremierowo jej najnowszą powieść "Kiss Cam". Wśród uczestników rozlosowane zostaną również książki autorki ze specjalną dedykacją!

W czerwcu zaplanowano warsztaty ilustratorskie, które przeprowadzi Ewa Beniak – Haremska – malarka, ilustratorka i graficzka, z wykształcenia specjalistka w dziedzinie technik tkania artystycznego – autorka setek ilustracji do książek, podręczników i ich okładek.

Co dalej? W ramach projektu odbędą się również warsztaty nowoczesnej kaligrafii, które poprowadzi artystka Małgorzata Małecka – twórczyni pracowni „Hello Calligraphy”.

We wrześniu odbędzie się „Festiwal literatury Young Adult”. Będzie to okazja do spotkania z najbardziej uznanymi obecnie autorkami tego gatunku: Aleksandrą Negrońską – Pisarką Roku w plebiscycie Bestsellerów Empiku 2023, autorką serii „Friends” i „Students” oraz Weroniką Ancerowicz – autorką dylogii „Westwood Academy” i bestsellerowych: „Smak gorzkiej czekolady”, „Mój kumpel jest dziewczyną”.