Motopiknik w Wielichowie. Setki fanów dwóch kółek, wspaniałe maszyny i świetna zabawa!

- Serdecznie witam wszystkich na naszym Motopikniku. (...) Motopiknik jest nie tylko okazją do podziwiania pięknych maszyn i rozmów z pasjonatami motocykli, ale przede wszystkim do integracji naszej społeczności. Dzięki takim wydarzeniom budujemy relacje, wymieniamy się doświadczeniami i wspólnie spędzamy czas w przyjaznej atmosferze. Chciałbym również podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego wydarzenia - wolontariuszom, sponsorom oraz wszystkim zaangażowanym. Bez waszego wsparcia ten Motopiknik nie mógłby się odbyć - mówił podczas otwarcia Motopikniku prezes Sekcji Turystyki Motocyklowej Lok Wielichowo, Andrzej Ciorga.