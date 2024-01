„Muzyka, szampan i miłość”. Koncert Noworoczny w Grodzisku Wielkopolskim

W sobotę, 6 stycznia, w Grodziskiej Hali Sportowej odbył się tradycyjny już Koncert Noworoczny. Jeszcze przed jego rozpoczęciem, burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Piotr Hojan, w imieniu własnym i przewodniczącego Rady Miejskiej Józefa Gawrona, złożył wszystkim zgromadzonym życzenia noworoczne.

- Serdecznie witam na jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w naszej gminie, jakim bez wątpienia jest Koncert Noworoczny. (…) Z całego serca dziękujemy, że od tylu lat niezmiennie jesteście państwo z nami. Podczas świętowania początku Nowego Roku poświęćmy chwilę na refleksję nad podróżą, którą przebyliśmy i możliwościami, które na nas czekają. Niewątpliwie ważnym czynnikiem w rozwoju naszej gminy jest wzrastająca aktywność mieszkańców – zarówno ta intelektualna, jak i przejawiająca się w działalności kół, stowarzyszeń, klubów, zespołów, grup nieformalnych. Nasze miasto rozkwita dzięki sile i zaangażowaniu, ale i jedności swoich mieszkańców – ludzi wielu profesji, talentów i zainteresowań. To dzięki tej wyjątkowej współpracy i wzajemnej trosce o losy naszej małej ojczyzny, możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość. Jesteśmy przekonani, że to będzie dobry rok dla naszej gminy i jej mieszkańców, że przyniesie dalszy rozwój i pomyślność. Niech minie nam on w dobrym zdrowiu i pozwoli wspólnie działać na rzecz naszej społeczności. Podejmujmy stojące przed nami wyzwania ufni, że potrafimy je wspólnie wykonać