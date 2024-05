- Mężczyzna, podczas prowadzenia prac ziemnych, natknął się na przedmiot przypominający granat. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy przeszkolonych w zakresie rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Z ich oceny wynika, że jest to granat bez zapalnika - relacjonuje st. sierż. Aleksandra Hoffmann, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim.

Teren został odgrodzony taśmami. Policjanci zabezpieczają miejsce znaleziska do czasu przyjazdu saperów.

Co należy zrobić, gdy znajdziesz niewybuch?

W przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału nie należy go odkopywać, dotykać, oglądać czy przenosić w inne miejsce, a także kategorycznie nie wolno wrzucać go do ognia, stawu, jeziora czy rowu. Miejsce znalezienia niewybuchu należy w sposób wyraźny oznaczyć, zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych i niezwłocznie przekazać informację o znalezisku odpowiednim służbom, np. policji.