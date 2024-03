Natalia Mateja - kandydatka na wójta gminy Granowo

O urząd wójta gminy Granowo ubiega się Natalia Mateja. Kandydatka ma 36 lat. Jest magistrem prawa, kontynuuje naukę na kierunku Executive Master of Business Administration. Pracuje jako dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Bielawach, jest też wiceprezesem Stowarzyszenia „Wspólnie z pasją”.

W swojej dotychczasowej karierze samorządowej była radną Rady Gminy Granowo (2010-2014) oraz radną Rady Powiatu Grodziskiego (2014-2018).

Jakie są jej najważniejsze założenia na nadchodzącą kadencję? Kandydatka wymienia m.in. budowę żłobka.

- Żłobek powinien być dostępny i dostosowany do potrzeb rodziców, którzy decydują się wrócić na rynek pracy po okresie opieki nad dzieckiem. Ważna jest też integracja społeczna - organizowanie wydarzeń i spotkań integrujących społeczność, takich jak festyny, pikniki czy turnieje sportowe, które sprzyjają budowaniu więzi międzyludzkich oraz wzmacniają poczucie wspólnoty. Kolejnym punktem jest inwestycja w rozwój infrastruktury rekreacyjnej, w tym plaży w Januszewicach, boisk wielofunkcyjnych ze sztuczną nawierzchnią i bezpiecznych placów zabaw, aby zapewnić mieszkańcom dostęp do miejsc do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz poprawić ich jakość życia