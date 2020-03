Ograniczenia w funkcjonowaniu grodziskiego szpitala! Poradnie zawieszają działalność

Od soboty, 14 marca, obowiązują ograniczenia w dostępie do lecznicy. Osoby uprawnione to wejścia to personel, osoby, które uzyskały zgodę kierownika oddziału, dostawcy, którzy wcześniej uzgodniły to z kierownictwem.

WSZYSTKIE OSOBY POZA PERSONELEM SZPITALA ZOBOWIĄZANE SĄ DO WYPEŁNIENIA ANKIETY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI.