Orszak Trzech Króli przejdzie ulicami Wielichowa

Co roku, 6 stycznia, przez ulice polskich miast przechodzi kolorowy i radosny pochód. Orszak Trzech Króli upamiętnia ważne dla chrześcijan wydarzenie, czyli objawienie się Boga człowiekowi. Symbolami święta są m.in. wspomniani Trzej Królowie lub inaczej Mędrcy ze Wschodu, którzy przybyli do Betlejem, aby powitać Jezusa i oddać mu pokłon.

Orszak Trzech Króli to największe uliczne jasełka na świecie. Do udziału w orszaku zaprasza parafia pw. Św. Marii Magdaleny w Wielichowie. Korowód wyruszy z kościoła po mszy świętej, która odbędzie się o godzinie 12. Trasa wiedzie ulicami: Szkolną, Rynek, Ratuszową, Leśną, Kościelną i Rakoniewicką z powrotem do kościoła.

Jak zapowiadają organizatorzy, uczestnicy orszaku otrzymają korony oraz śpiewniki, a dzieci proszone są o założenie ubrań w wybranym kolorze: czerwonym, zielonym lub niebieskim.