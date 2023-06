Otworzyły kapsułę z defibrylatorem AED z ciekawości. Fałszywy alarm w Grąblewie

W czwartek, 22 czerwca, grupa dzieci poprzez otworzenie kapsuły, w której umieszczony jest defibrylator uruchomiła alarm, który automatycznie powiadomił strażaków. Jak się okazało, dzieci bawiły się na pobliskim boisku i zajrzały do kapsuły z ciekawości. Nie były świadome tego, co się może wydarzyć. Po interwencji druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Grąblewie, rodzice dzieci natychmiast zareagowali. Przeprosili za zaistniałą sytuację oraz przeprowadzili rozmowę ze swoimi pociechami, które od razu okazały skruchę.

Na ścianie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grąblewie, zamontowany jest automatyczny defibrylator. To przenośny aparat, który może przywrócić poprawny rytm pracy serca u pacjenta z nagłym zatrzymaniem krążenia.

Przy tej okazji przestrzegamy przed podobnymi zachowaniami, które mogą mieć bardzo poważne następstwa. W przypadku, gdy sprawcami są osoby nieletnie, do odpowiedzialności karnej mogą być pociągnięci rodzice lub opiekunowie.

Warto przestrzec dzieci zwłaszcza teraz, kiedy rozpoczynają się wakacje i mają one więcej czasu wolnego. Przez co do głowy mogą przyjść im różne pomysły.