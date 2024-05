Pełen atrakcji festyn z okazji Dnia Dziecka w Kąkolewie

Dzień Dziecka to bardzo radosny czas dla dzieci młodszych i starszych. Jest to ich święto, w którym otrzymują wymarzone prezenty i spędzają czas w gronie najbliższych. Sporo atrakcji czekało w sobotę, 25 maja, w Kąkolewie.

Mnóstwo dziecięcych uśmiechów wywołali strażacy, którzy zapraszali maluchy do zwiedzenia swojego wozu. Dzieci mogły również sprawdzić się w laniu wody do celu. I choć plany nieco krzyżowała kapryśna pogoda, trzeba przyznać, że dzieci bawiły się rewelacyjnie!

To nie koniec atrakcji, bo już za tydzień w Kąkolewie odbędzie się kolejny festyn z okazji Dnia Dziecka! Tym razem na lotnisku w Kąkolewie. W sobotę, 1 czerwca, atrakcje na ziemi i na niebie będą przygotowane z myślą o całych rodzinach. Będzie to okazja do zwiedzenia obiektów i lotniska. Organizatorzy zapewniają, że w programie znajdzie się wiele zabaw dla najmłodszych. Nie zabraknie malowania twarzy, lotniczej gry terenowej, w której będzie można zdobyć nagrody oraz strefy z dmuchanymi zamkami.