Pijany 26-latek zniszczył garaż. Grozi mu do 5 lat więzienia

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę (1/2 czerwca) przy ulicy Kraszewskiego w Grodzisku Wielkopolskim. Funkcjonariuszy policji zaalarmowali świadkowie zdarzenia, którzy zauważyli agresywnego mężczyznę niszczącego cudzą własność.

- Dyżurny około północy odebrał zgłoszenie i skierował na miejsce patrol. Policjanci pod wskazanym adresem zastali 26-letniego obywatela Ukrainy, zamieszkałego w powiecie grodziskim. Mężczyzna kopał i uderzał pięściami w blaszany garaż, czym doprowadził do jego uszkodzenia. W momencie zatrzymania był pod wpływem alkoholu. Wynik to blisko 2 promile - relacjonuje st. sierż. Aleksandra Hoffmann, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim.

Straty oszacowano na ponad tysiąc złotych. Z informacji policji nie wynika, by napastnik i właściciel garażu znali się wcześniej lub by tuż przed zdarzeniem doszło między nimi do nieporozumienia.