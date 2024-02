Pijany kierowca zatrzymany. Miał w organizmie prawie promil alkoholu

Mężczyzna został zatrzymany do kontroli w poniedziałek, 12 lutego, o godzinie 7.

- Policjanci na ulicy Bukowskiej zatrzymali bmw, którym kierował 38-letni mieszkaniec Grodziska Wielkopolskiego. Badanie trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał w organizmie 0,95 promila alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy, a sprawa znajdzie finał w sądzie

- mówi st. sierż. Aleksandra Hoffmann, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim.

Policjanci przypominają, że za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, grozi do 3 lat więzienia. Dodatkowo sąd obligatoryjnie orzeka świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 tys. złotych. Świadczenie pieniężne może być orzeczone przez sąd nawet do kwoty 60 tys. złotych.

Policjanci apelują więc o trzeźwość za kierownicą i stosowanie zasady - Piłeś, nie jedź!