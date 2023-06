Planowane wyłączenia prądu w powiecie grodziskim. Kiedy i gdzie należy spodziewać się przerw w dostawie energii?

Planowane wyłączenia prądu w Grodzisku i okolicy. Kiedy i gdzie należy spodziewać się przerw w dostawie energii?

Planowe wyłączenia związane są z konserwacją sieci lub innymi pracami. Lepiej być przygotowanym na taką okoliczność. Poniżej wykaz miejscowości, ulic oraz godzin.

30 czerwca 2023 r. w godz. 09:00 - 11:00

Gmina Grodzisk Wlkp., miejscowość Słocin nr 39G, 39H, 40, 40A, 40B, 40D, od 40AA do 40 AD, 41, od 41A do 41G, 41AB, 119, 119A, 119B, 119L, 119M, od 119IA do 199IF, od 119DA do 119DH, 119 HA, 119GA , 119 FC oraz działki nr 23/19, 23/45, 23/54, 23/67, 23/79, 23/97, 173/6, 173/7, 173/9, 174/1, 174/8, 174/9, 174/11, 544/5.

30 czerwca 2023 r. w godz. 12:00 - 15:00

gm. Grodzisk Wielkopolski, miejscowość Kobylniki działka nr 199/1, miejscowości Zdrój działka nr 199/1.