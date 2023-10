Planowane wyłączenia prądu w Grodzisku i okolicy. Kiedy i gdzie należy spodziewać się przerw w dostawie energii?

24 października 2023 r. w godz. 08:30 - 12:00 Gmina Granowo, miejscowość Januszewice od nr 2 do 10A, 11J, 11K, 12, 13, 14, od 17 do 29 działki nr 166/4, 166/6, 169/2, 171/4, 173/2, 174/4, 175/4, 175/5, 175/7, 175/8, 176/2, 177/5, 177/7, 177/9 211, 220/3, 270/2, 270/3, 270/4, 270/5, 270/6, 270/8, 270/9, 270/12, 270/13, 270/16, 270/18, 270/19, sklep, świetlica, hydrofornia, Dom Gospodarza, miejscowość Bielawy - cała wieś, obręb Januszewice - miejscowość Zemsko od 1 do 17 oprócz 4, 12, 14, 16.

27 października 2023 r. w godz. 09:00 - 13:00

Wielichowo ul. Grodziska od 14 do 34 parzyste oraz od 39 do 73 nieparzyste, ul. Parkowa cała, Podgórna cała, Śliwkowa cała, Słoneczna cała, Kwiatowa 1, 2, Krzywa 53, Lipowa 2, Ogrodowa od 1 do 16, 18, Ziemińska 1, działki nr 99, 228, 317/1, 318, 320/3, 326, 337, 340, 350/1, 355/3, 356, 357, 360, 359, 380/2, 382, 396/2, 399, kaplica cmentarna, stadion, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Rolniczy Zakład Doświadczalny w Wielichowie, sklep ogólnospożywczy Ewa W., Przedsiębiorstwo Handlowe Andrzej C., Gabinet Kosmetyczny Joanna J., Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Alex, PPHU Grzegorz L. Wielichowo-Wieś ul. Sadowa 5, działki nr 130, pałac.