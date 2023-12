Planowane wyłączenia prądu w Grodzisku i okolicy. Kiedy i gdzie należy spodziewać się przerw w dostawie energii?

Wyłączenia związane są z konserwacją sieci lub innymi pracami. Lepiej być przygotowanym na taką okoliczność. Poniżej wykaz miejscowości, ulic oraz godzin.

5 grudnia 2023 r. w godz. 09:30 - 12:30

Albertowsko 25, 26, 26a, 26b, 28, 29, 31, 32, 32a, 33, 33a, 33aa, 34, 34a, 36, 37, 41, działki nr 674/1, świetlica wiejska.

6 grudnia 2023 r. w godz. 09:00 - 14:00

Gmina Rakoniewice, miejscowość Jabłonna, ul. Ogrodowa cała, ul. Wypoczynkowa 1, 2, 3, 3C, 3B, ul. Kościelna od nr 2 do nr 5, od nr 16 do nr 24, od nr 28 do nr 38, ul. Wolsztyńska 3, 8, ul. Różana 1, 4, 4a, 5, 6, 7, 9, 11, 13, ul. Leśna 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 8, ul. Krótka cała, ul. Świętego Michała 1, 2, 3, 4, 5, ul. Grodziska 3, od nr 8 do nr 22, ul. Rakoniewicka cała, działki nr 512/2, 693/2, 687, 1176, 1177/7, 1182/3, 1185/1, 1187/1, 1199/2, 1398/1,sklep Dino przy ul. Ogrodowej, kościół pw. Świętego Michała.