Planowane wyłączenia prądu w powiecie grodziskim. Kiedy i gdzie należy spodziewać się przerw w dostawie energii?

Planowane wyłączenia prądu w Grodzisku i okolicy. Kiedy i gdzie należy spodziewać się przerw w dostawie energii?

15 grudnia 2023 r. w godz. 09:00 - 12:00

Grodzisk Wielkopolski, ul. Osiedle Wojska Polskiego od nr 50 do nr 57, od nr 64 do nr 76 parzyste, 77, 78, 79, od nr 86 do nr 90, przychodnia GRO-DENT Sp. J., Praktyka Stomatologiczna Anna M., garaże nr 37, 39, 54, 63, 89, 93, działki nr 23/126, 231/75, 231/76, 231/90, 231/125, 231/126, 4121, 231/128.

Informacje o planowanych włączeniach pochodzą ze strony Enea Operator.