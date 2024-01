Pobiegną Tropem Wilczym. Ruszyły zapisy na Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Wielichowie

Centrum imprezy jak co roku będzie zlokalizowane przy Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Wielichowie. W tym roku, jak w każdej z poprzednich edycji, będzie można pobiec trasą- 1963 m. Ten symboliczny dystans to rok śmierci ostatniego Niezłomnego, który poległ w walce czynnej - Józefa Franczaka. Zostaną również przygotowane trasy dla dzieci, miłośników nordic walking oraz tych, którzy wolą długie dystanse (8 kilometrów). Każdy znajdzie zatem coś dla siebie. Zaplanowano również biegi dla dzieci.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to polskie święto państwowe, które obchodzimy 1 marca. Od 2013 roku z okazji tego święta organizowany jest Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, znany pod nazwą “Tropem Wilczym”. Takie wydarzenie odbędzie się już po raz kolejny na terenie gminy Wielichowo. Z roku na rok impreza zyskuje coraz większy rozgłos i dołączają do niej kolejni sympatycy aktywnego spędzania wolnego czasu.

Zgłoszenia przyjmowane są od 6 stycznia do 31 stycznia lub do wyczerpania wolnych miejsc. Warto się spieszyć, bo łączna liczba uczestników wszystkich biegów jest ograniczona do 170. Najlepsi zawodnicy zostaną nagrodzeni.

Organizatorami biegu są Centrum Kultury w Wielichowie i 9 GDH „Buki” im. Kazimierza Wielkiego w Wielichowie.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest TUTAJ.

Regulamin można znaleźć TUTAJ.