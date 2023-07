Policjanci zlikwidowali nielegalną uprawę konopi indyjskich

- przypomina asp. sztab. Wojciech Adamczyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie.

W wyniku prowadzonych działań funkcjonariusze wytypowali jedną z posesji w gminie Siedlec, gdzie miało dochodzić do przestępczego procederu. Na miejsce wkroczyli w czwartek, 20 lipca i szybko potwierdzili swoje przypuszczenia.

- Podczas prowadzonego przeszukania, policjanci zwrócili uwagę na zamknięte na klucz pomieszczenie gospodarcze. Właściciel posesji został wezwany do otwarcia drzwi. Po wejściu do środka okazało się, że pomieszczenie zostało zaadaptowane na potrzeby uprawy konopi indyjskich. Wewnątrz znajdowało się 49 doniczek z roślinami, które znajdowały się w końcowej fazie wzrostu. Wysokość roślin wahała się od 110 do 160 cm