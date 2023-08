Poszukiwania złodzieja trwały kilka tygodni. Zuchwałe kradzieże nie pozostaną bezkarne

- relacjonuje asp. sztab. Wojciech Adamczyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie.

Policjanci po powrocie na cmentarz odnaleźli i zabezpieczyli 16 mosiężnych płyt nagrobnych, które złodziej zdemontował i przygotował do wyniesienia. Wolsztynianin ukrywał się przed policjantami przez kilka tygodni.

- Późnym wieczorem, 23 lipca, został zauważony przez policjantów wydziału kryminalnego w rejonie ulicy Żeromskiego w Wolsztynie. Po krótkim pościgu policjanci zatrzymali go i obezwładnili, a następnie doprowadzili do policyjnego aresztu. Następnego dnia mężczyzna usłyszał zarzut dotyczący ograbienia grobów na cmentarzu żołnierzy radzieckich i zaboru 16 mosiężnych tablic pamiątkowych, za co grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat. Dodatkowo, w związku z wszczętym przeciwko niemu wcześniej postępowaniem, wolsztynianin usłyszał zarzut kradzieży elektronarzędzi o wartości około 3000 złotych, których dopuścił się w czerwcu bieżącego roku