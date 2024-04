Prowadził samochód, choć miał zakaz. Kolejny nieodpowiedzialny kierowca zatrzymany Anna Borowiak

Anna Borowiak/ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE

Często policjanci zatrzymują do kontroli drogowej osoby, które kierują pojazdami mechanicznymi pomimo ciążącego na nich zakazu. Warto pamiętać, że to przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.