Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej spotkali się z mieszkańcami Grodziska

Dalej dodaje, że by mówić o konkretach, trzeba mieć wiedzę na temat stanu finansów miasta i podjętych zobowiązań, bo – jak podkreśla - nie wszystkie te decyzje jego zdaniem były konsultowane z mieszkańcami, a będą skutkować wieloletnimi konsekwencjami.

- Chcemy przede wszystkim stworzyć klimat dla biznesu. Największym problemem Grodziska jest to, że młodzi ludzie nie mają żadnych perspektyw – brakuje pracy, brakuje możliwości, dlatego wybierają życie poza rodzinnym miastem. To wymaga przede wszystkim inwestycji i zmian – mamy maksymalne stawki podatków, a to nie jest polityka, która powoduje aktywizację gospodarczą. Przychody miasta trzeba budować w inny sposób, a nie podnosząc podatki. Mogę tylko obiecać, że nic nie będzie działo się bez współpracy z przedsiębiorcami