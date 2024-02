- mówi Adam Boch.

Dalej dodaje, że przedstawiciele komitetu chcą "zmienić wizerunek Grodziskiej Strefy Przemysłowej". Co to oznacza?

- Trzeba te grunty poszerzyć. Są tereny, chociażby na rogu DK32 i ulicy Wielichowskiej, które gmina może wykupić i przeznaczyć na kolejne działki inwestycyjne. Wydaje mi się, że obecna polityka promocji Grodziska, jako miasta do zakładania biznesu, po prostu nie jest wydolna i nie spełnia swoich założeń. Trzeba będzie stworzyć kompleksową strategię, która to zmieni

- twierdzi Adam Boch.

Filip Gulcz dodaje, że choć Grodzisk nie ma zaplecza w postaci dróg szybkiego ruchu, ma - w jego ocenie - inne plusy.

- To coś, co jest bardzo poszukiwane przez pracodawców - ludzie do pracy. W Grodzisku nie ma zakładów, a co roku na rynek wchodzi około 400 absolwentów szkół. To potężny zasób i nasza przewaga