Przedszkole "Bajkowa Kraina" w Granowie zaprasza na kiermasz wielkanocny

Kiermasz odbędzie się w godzinach od 9 do 14. Serdecznie zapraszamy! To idealna okazja, by znaleźć niepowtarzalne dzieła, które staną się ozdobą naszych domów, a przy okazji wesprzeć działalność przedszkola.

Warto również wspomnieć, że w piątek, 22 marca, na tarasie przed budynkiem przedszkola będą sprzedawane palmy wielkanocne. Będzie je można zakupić pomiędzy 12:30 a 15.