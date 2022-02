Przez prawie dwa lata okradali firmę i fałszowali dokumenty. Usłyszeli blisko sto zarzutów!

Policjanci z zespołu do walki z przestępczością gospodarczą wydziału kryminalnego grodziskiej jednostki policji zakończyli śledztwo dotyczące procederu kradzieży oraz fałszowania dokumentów. Pierwsze informacje o możliwości popełnienia przestępstwa wpłynęło do jednostki w maju 2021 roku. Szef jednej z firm działających na terenie powiatu grodziskiego zawiadomił funkcjonariuszy, że doszło do kradzieży 2 ton odpadów produktu pochodzenia zwierzęcego o wartości kilku tysięcy złotych przez współpracującą z nim od lat firmę transportową.

- Pracownicy firmy na polecenie właścicieli przeprowadzili dogłębną analizę dokumentów przewozowych, z których wynikło wiele nieprawidłowości. W siedzibie firmy pojawili się policjanci, którzy zabezpieczyli szereg licznych dokumentów. Technik kryminalistyki wykonał szczegółowe oględziny miejsca oraz dokumentów, dzięki którym miało dojść do kradzieży - relacjonuje oficer prasowy grodziskiej policji, komisarz Kamil Sikorski.

W toku policyjnego śledztwa okazało się, że oskarżeni w tej sprawie wykorzystywali długoletnie zaufanie swojej firmy. W efekcie policyjnych działań doprowadzono do zatrzymania dwóch mężczyzn w wieku 50 i 30 lat.